Son Dakika Haberleri: KILIÇDAROĞLU: EYT'LİLER HİÇ MERAKLANMASINLAR, ONLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ
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KILIÇDAROĞLU: EYT'LİLER HİÇ MERAKLANMASINLAR, ONLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti.

KILIÇDAROĞLU: EYT'LİLER HİÇ MERAKLANMASINLAR, ONLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu'nun, "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz"

Görüntü dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:02 Kaynak: DHA
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