Kılıçdaroğlu, EYT'lilerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, EYT'lilerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması

27.12.2020 14:47
Kılıçdaroğlu, EYT'lilerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuna ilişkin, "Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuna ilişkin, "Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar EYT'lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu yasasını AK Parti Parlamentoya getirdiğinde gerek komisyonda gerek diğer alanlarda ısrarla mücadele ettiklerini ancak sendikaların sesinin çıkmadığını söyledi.

Yapılan haksızlığa ortak olmamak için TBMM'de CHP olarak salonu terk ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu yasanın prim ödeme gün sayılarını artırdığını, 2008 sonrası her bir emeklinin aylığını 1000'er lira düşürdüğünü kaydetti.

Bugün gelinen noktada emeklilikte yaşa takılanların arttığına, işi olup daha fazla prim ödeyenlerin emeklilik aylıklarının düştüğüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu düzenlemede yanlışlık olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, daha fazla prim ödeyenlerin daha düşük aylık aldığı sistemden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizerek herkesin ödediği prim kadar emekli aylığının artması gereğine işaret etti.

Emeklilikte yaşa takılanların bütçeye yüküne de bakılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, EYT'lilere özel bir düzenlemenin yapılabileceğini söyledi. Bu özel düzenleme yapılırken kamuya maliyetinin hesaplanması ve bunun kaynağının bulunması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben maliyeciyim, kaynağın nereden, nasıl bulunacağını üç aşağı beş yukarı biliriz biz. Bizim bütün hayatımız zaten bu işlerle geçti. Maliyet kaldırabilecek türden. Bu 5'li çeteye dolar bazında ödedikleri faizleri bile Türk lirasına çevirseniz sizin değil, sizden sonraki 2-3 kuşağın dahi masraflarını karşılayabilirsiniz. Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar EYT'lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor. Yani 'biz bir yasa çıkardık siz de buna uyacaksınız kardeşim' diyor."

"Siyaset kurumu yardımı lütuf olarak gösteriyor"

Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 sayılı sözleşmesini Türkiye'nin 1974'te kabul ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bununla Türkiye'nin 9 sigorta dalını yasalaştırmayı taahhüt ettiğine, 8'inin uygulanmaya başlanmasına rağmen Aile Destekleri Sigortası'na geçilemediğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, kendi politik iktidarını sürdürmek için yardımlar yapanların bu sigortayı uygulamadığını kaydederek "Eğer yardımı sosyal devletin gereği olarak Aile Destekleri Sigortasıyla yaparsa, vatandaş bunu bir hak olarak kabul eder. Yardım yetersiz olduğu zaman da 'ben bundan daha fazlasını hak ediyorum' der. Dolayısıyla dokuzuncu sigorta dalının uygulanmamasının temel gerekçesi siyaset kurumunun yaptığı yardımı lütuf olarak göstermesi, hak olarak kabul etmemesi." diye konuştu.

İktidar olduklarında Aile Destekleri Sigortası'nı çıkaracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, her ailenin durumuna göre banka hesaplarına para yatırılacağını söyledi.

"İşte size kaynak"

Bu konuda Türkiye'de çalışmalar yapacak kurumların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet, fakirin fukaranın hakkını hukukunu koruyan devlet demektir. Zenginden, varsıldan alıp yoksula kaynak aktaran devlet demektir. Bugün 5'li çete diyoruz. 5'li çete ne demektir? Dolar bazında devletin en büyük kaynaklarını, yatırımlarını alan, kendi geleceğini garanti altına almak için de Londra mahkemelerini yetkili kılan çetedir. Sadece onlardan alınan parayla hem Aile Destekleri Sigortası hem de sizin beklediğiniz bütün haklar teslim edilir. Asgari ücret hala belirlenmedi. Adı asgari ücret, Türkiye'de oldu ortalama ücret. İnsanların yüzde 60'ı asgari ücret alıyor. Asgari ücretle evini nasıl geçindirecek bu adam, nasıl hayatını sürdürebilecek?"

Kılıçdaroğlu, 2006'da Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini hatırlatarak "30'uncu maddenin 7'nci fıkrası diyor ki 'yurt dışından vergi cennetlerinden gelecek para Türkiye'de yüzde 30 oranında vergilenir. Bunun şartı ne? Tek bir şartı var? Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayımlayacak, vergi cennetleri listesini Resmi Gazete'de yayımlayacak. Böylece oralardan gelen parayı yüzde 30 vergilendireceksiniz." dedi.

Kararnamenin, 2021'e gelinmesine rağmen çıkmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Para yok diyorlar size. Bir kararname çıkaracaklar oralardan gelen her parayı yüzde 30 vergilendirecekler. İşte size kaynak. Niye çıkarmıyorlar? Çünkü 'uyuşturucudan, kadın ticaretinden, fuhuştan, organ ticaretinden, insan ticaretinden gelen paraları sıfır vergiyle Türkiye'ye getir' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, EYT, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, EYT'lilerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi
Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı         
14:27
Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor         
13:02
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı         
12:58
Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi         
11:59
DSÖ DSÖ "Hayatın gerçeği" diyerek uyardı: İklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığı salgınlara mahkum olacak         
11:16
Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp         
10:11
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 14:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, EYT'lilerle video konferans toplantısında bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei