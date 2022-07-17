Kılıçdaroğlu: Faizlerin Hepsini Silin, Geri Ödemeyi İş Bulma Şartına Bağlayın ve Gençlerimiz Rahatlasın. Tek Bir Kelime Edersem Namerdim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Faizlerin Hepsini Silin, Geri Ödemeyi İş Bulma Şartına Bağlayın ve Gençlerimiz Rahatlasın. Tek Bir Kelime Edersem Namerdim

17.07.2022 22:48
Kılıçdaroğlu: Faizlerin Hepsini Silin, Geri Ödemeyi İş Bulma Şartına Bağlayın ve Gençlerimiz Rahatlasın. Tek Bir Kelime Edersem Namerdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite mezunlarının Kredi ve Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçlarıyla ilgili sözleri nedeniyle aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele ‘tırnakçı Kemal’ etiketi gelmiş. Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite mezunlarının Kredi ve Yurtlar Kurumu'na olan kredi borçlarıyla ilgili sözleri nedeniyle aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele 'tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş. Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medyada açılan "tırnakçı Kemal" etiketiyle yapılan paylaşımlara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medyada AKP lehine videolar ve iletiler paylaşan Feyza Öznur isimli kullanıcının "KYK ödemeleriyle ilgili bakanlık çalışmasını duyan Kılıçdar durur mu? Yapıştırmış KYK çalışmasını kendi fikri gibi. Adam her şeye konmaya çalışıyor, her şeye. Bir kanatları eksik" mesajını alıntıladı ve şu paylaşımı yaptı:

"Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele 'tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş. Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yurtlar Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Faizlerin Hepsini Silin, Geri Ödemeyi İş Bulma Şartına Bağlayın ve Gençlerimiz Rahatlasın. Tek Bir Kelime Edersem Namerdim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Faizlerin Hepsini Silin, Geri Ödemeyi İş Bulma Şartına Bağlayın ve Gençlerimiz Rahatlasın. Tek Bir Kelime Edersem Namerdim - Son Dakika
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