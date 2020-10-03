Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı.

Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı.

Venedikli Ressam Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresinin ön gösterimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında yapıldı. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

"O TABLO BU TOPRAKLARIN HAKKIDIR"

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "İstanbul'u fetheden çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte göreceğiz. İstanbul 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. Sadece bizim  tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da çok büyük bir kent. Yüzyıllar sonra bu portreyi İstanbul'a getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. O tablo bu toprakların hakkıdır. O tablo İstanbul'a yakışan bir tablodur" dedi.

"BU EŞSİZ ESERİN VARLIĞINI KORUMAK İÇİN GERKEN HER  ŞEYİ YAPIYORUZ"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "540 yıllık eserin ortam koşullarından etkilenmemesi ve güvenliğinin sağlanması için Saraçhane belediye sarayımız içerisinde bir depolama alanı oluşturduk. Yüksek güvenlikle ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen hava sızdırmaz ve özel güvenlikli kapıya sahip depolama alanında eserin uygun şartlarda dinlendirilebilmesi için gerekli olan iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem koşullarını tümüyle sağladık. Ayrıca özel gazlı yangın söndürme sistemi hazırlayarak eserin tam güvenliğini sağladık" diye konuştu. İmamoğlu, "Tüm bu tarihi eserler iki ay boyunca bu salonda ziyaret edilebilecek ve bu süreçte temayla ilişkin çeşitli etkinlikler de organize edeceğiz. İnanıyorum ki, İstanbullular, tüm yurttaşlarımız, bu eşsiz eseri görmek için buraya akın edecekler" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından  770 bin sterline satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresini inceledi.


Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı
Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı
Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Sultan Mehmet, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterim programına katıldı - Son Dakika

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