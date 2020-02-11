Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (3)

Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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