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Kılıçdaroğlu: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi"
7 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:09 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
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