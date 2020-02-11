Kılıçdaroğlu: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi"

7 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

Kılıçdaroğlu: (FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu yasalar çıkarken kavgayı bu parti verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:09 Kaynak: AA
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