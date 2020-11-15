Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Kudüs'ün yeniden barışa, huzura ve kardeşliğe ev sahipliği yapacağı günlerin en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyorum."