Kılıçdaroğlu, Fındık Üreticisinin Sorunlarını Dinledi.

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da bir fındık bahçesine giderek üreticinin sorunlarını dinledi. Fındık üreticisi, Kılıçdaroğlu'na "Biz dünya piyasasında yüzde 80 aralığında bir hakimiyetimiz varken, matematiksel olarak dünya piyasasında 120 milyar doların üzerinde oluşan değeri ürettiğimiz halde maalesef bizim yıllık ihracatımız ülke olarak 2 milyar doları geçmiyor... Biz buradan açıkça bir vurgun ve soygunun yaşandığını iddia ediyoruz. Sadece iddia etmiyoruz, bunu rakamlarla da bunun yıl ve yıl notunu tutuyoruz" diye dert yandı. Kılıçdaroğlu da üreticiye, "120 milyar dolarlık bir sektörden eğer siz ancak ve ancak 2 milyar dolar alıyorsanız çok ciddi bir kayıp var demektir. Bunun mutlaka çözülmesi lazım. Fındık aynı zamanda bu bölgenin stratejik ürünüdür. Bunun kabul edilmesi lazım... Çözeceğiz İnşallah" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için bugün Ordu'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Ordu milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte ilk olarak Gülyalı Belediye Başkanı CHP'li Ulaş Tepe ve çalışma arkadaşlarını ziyaret etti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu, bölgenin başlıca geçim kaynağı olarak görülen fındık bahçesine gitti. Kılıçdaroğlu, fındık üreticileri ile bahçede bir araya gelirken sorunlarını dinledi.

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı ve fındık üreticisi Zekayi Sağra, fındığın emeğinin yoğun olduğunu ifade ederek, "Fındığın sıkıntılarını anlatmaktan gerçekten yorulduk. Tarihe bir not düşelim, muhtemelen ülkeyi yönetecek olan sizlersiniz. Fındık üreticisi gerçekten yıllardan beri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz dünya piyasasında yüzde 80 aralığında bir hakimiyetimiz varken, matematiksel olarak dünya piyasasında 120 milyar doların üzerinde oluşan değeri ürettiğimiz halde maalesef bizim yıllık ihracatımız ülke olarak 2 milyar doları geçmiyor... Biz buradan açıkça bir vurgun ve soygunun yaşandığını iddia ediyoruz. Sadece iddia etmiyoruz, bunu rakamlarla da bunun yıl ve yıl notunu tutuyoruz" dedi.

Üretici Sağra, "Bu vurgun ve soygunun yıllardan beri devam etmesini sağlayan iktidardır. Biz buna zulüm adını koyduk ki o. Biz bölge olarak maalesef ki zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Fındıktan sadece ihracat geliri elde ediyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinde denklem çok basit, ihracata yönelik her kim ne yapıyorsa bu çok değerli olması lazım. Buna rağmen fındık üreticilerinin sıkıntıları niye bitmez" diye dert yandı.

"Benim 2 milyar dolarım nerede?" diyen soran Sağra, "İhracat rakamı bu. Fındık sadece fındık üreticilerinin sorunu değil sayın Genel Başkanım. Fındık ülkenin sorunu. Bu açıkça ihanettir. Bu ihaneti bu coğrafyaya reva görenlerden bu insanların hesap sorması lazım" diye konuştu.

Sağra, Kılıçdaroğlu'na, "Türk fındığı, tıpkı otoyollar, alt geçitler gibi ihale edilmiştir. Bunu zaman zaman iktidar mensupları da şaşırarak söylüyorlar. Bu bir ihanettir, bunun altını çizelim sayın Genel Başkanım. Benim sizlerden arzım, iktidar olduğunuz fındığın bu yapısal sorunlarını, çok zor da değil, stratejik ürün ilan edip devlet desteği..." dedi ve Tüm Köy Sen olarak hazırladıkları fındık raporunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Fındık üreticinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Üretimin karşılığını vermezse ülkeye faydası olmaz o yönetimin. Yönetimin faydası nedir? Çalışanın, üretenin, alın teri dökenin hakkını teslim etmektir. 120 milyar dolarlık bir sektörden eğer siz ancak ve ancak 2 milyar dolar alıyorsanız çok ciddi bir kayıp var demektir. Bunun mutlaka çözülmesi lazım. Fındık aynı zamanda bu bölgenin stratejik ürünüdür. Bunun kabul edilmesi lazım. Rize'de, Artvin'de çay nasıl stratejik ürün ise o bölge için Karadeniz için de fındık stratejik üründür. Bunun korunması lazım. Burada yaşayan milyonlarca insan var. Bu insanların temel gelir kaynaklarından birisi de fındıktır. Çözeceğiz İnşallah" diye karşılık verdi.