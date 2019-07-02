Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz" - TBMM
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Kılıçdaroğlu: "Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz" - TBMM

2 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Toplantıya katılanlardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
Toplantıya katılanlardan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
Kılıçdaroğlu: Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz - TBMM
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:48 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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