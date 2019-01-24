Kılıçdaroğlu "Gaffar Okkan"I Andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle andığını bildirdi.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Okkan'ın vefatının 18. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Okkan'ın hayatını terörle mücadeleye adayan, bu uğurda can veren kahraman bir vatan evladı, örnek bir emniyet müdürü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız

Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi