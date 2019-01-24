Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu "Gaffar Okkan"I Andı

Kılıçdaroğlu "Gaffar Okkan"I Andı

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Okkan'ın vefatının 18. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Okkan'ın hayatını terörle mücadeleye adayan, bu uğurda can veren kahraman bir vatan evladı, örnek bir emniyet müdürü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "18 yıl önce bugün, karanlık bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Politika
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