CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray'a destek - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı arayarak desteklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da sportmenlik dışı bir muamele ile karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Burak Elmas'ı telefonla aradı. Sporun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğinin altını çizen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü'nün sportmenlik dışı bu davranışa karşı takındığı tavrı desteklediğini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Musa Erdoğan/İHA)