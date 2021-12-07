Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ın (62) cenazesine katıldı.

Ankara'da dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Emel Yıldırım'ın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Emel Yıldırım'ın babası Mehmet Sakallı, eşi Erdoğan Yıldırım ve yakınlarına başsağlığı diledi. Anne Hafize Sakallı, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.