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Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı

07.12.2021 15:01

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ın (62) cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ın (62) cenazesine katıldı.

Ankara'da dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Emel Yıldırım'ın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Emel Yıldırım'ın babası Mehmet Sakallı, eşi Erdoğan Yıldırım ve yakınlarına başsağlığı diledi. Anne Hafize Sakallı, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı
Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Emel Yıldırım, Kalp Krizi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, gazeteci Emel Yıldırım'ın cenazesine katıldı - Son Dakika
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