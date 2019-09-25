Kılıçdaroğlu gazeteci necati karakaya'nın cenaze törenine katıldı

91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Gazeteci Necati Karakaya, Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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