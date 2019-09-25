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Kılıçdaroğlu gazeteci necati karakaya'nın cenaze törenine katıldı

1 saat önce

91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Gazeteci Necati Karakaya, Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıçdaroğlu gazeteci necati karakaya'nın cenaze törenine katıldı, System.String[]
91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Gazeteci Necati Karakaya, Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün 19 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Karakaya için Ataköy'de bulunan 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi, Necati Karakaya'nın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze Töreninde taziyeleri Necati Karakaya'nın eşi İffet Karakaya, kızı Şeyma Karakaya Arslan, torunları Mehmet Can ile Tuna Can Arslan kabul etti. Tören sırasında Necati Karakaya'nın torunu Tuna Can Karakaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Beşiktaşlı' isimli dedesinin kitabını hediye etti. İkindi namazından sonra Karakaya için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Karakaya'nın cenazesi defnedilmek üzere Topkapı'da bulunan Eski Kozlu Mezarlığına götürüldü.


- İstanbul
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Kemal Kılıçdaroğlu, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:23 Kaynak: DHA
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