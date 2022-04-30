Kılıçdaroğlu, Gazeteci Pınar Türenç'e Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Gazeteci Pınar Türenç'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

30.04.2022 14:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç’in eşi ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'e taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç’e başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç'in eşi ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'e taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç'e başsağlığı dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 23 Nisan'da yaşamını yitiren Tufan Türenç'in eşi Pınar Türenç'i İstanbul'daki evinde bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç'e başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu'na, ziyarette CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Gazeteci Pınar Türenç'e Taziye Ziyaretinde Bulundu
Kılıçdaroğlu, Gazeteci Pınar Türenç'e Taziye Ziyaretinde Bulundu
Kılıçdaroğlu, Gazeteci Pınar Türenç'e Taziye Ziyaretinde Bulundu
Kılıçdaroğlu, Gazeteci Pınar Türenç'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi, Tufan Türenç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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