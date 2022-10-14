Kılıçdaroğlu'ndan, "Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü" iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan, "Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü" iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz

14.10.2022 10:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında "Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü" iddialarına sert tepki gösterdi. CHP lideri, söz konusu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Parayı veriyorsunuz, istediğiniz haberi yazdırıyorsunuz. Onlar gazeteci değildir. Tetikçiden gazeteci olmaz. Dolayısıyla iktidarı destekleyen medyanın ne kadar kirlendiğini gösterir. Bir medya bu kadar kirlenmemeli." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretini sonlandırarak ülkeye döndü. CHP lideri dönüş yolunda uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gezinin tam da istediği gibi geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na, ABD gezisinde ortadan kaybolarak New York'a gidip, burada bulunan TURKEN Vakfı'nın önünde video çektiği 8 saatte neler yaptığı da soruldu. Kılıçdaroğlu'na, yanındaki gazetecilerden habersiz ve plansız şekilde araçla 8 saatlik yol yaparak New York'a gitmesi hatırlatılarak "Sekiz saat nereye kayboldunuz?" denildi.

"KİMSENİN HABERİ OLMAMASI LAZIM' DEDİM"

CHP lideri, "Bugün bir harita gördüm, birisi paylaşmış. Pensilvanya (gülümseyerek)… Araya bir de Ankara'yı koysalarmış! Arkadaşlarımla oturduk otel odasında önce onlara açtım, düşüncem var diye. Önce sordum. Doğrusunu isterseniz onlar da heyecanlandılar. Arkadaşlarımla toplandık, açıkladım; 'böyle böyle' yapacağız… 'Hangi açıklamayı yapacağız' diye sordular. Açıklamayı da söyledim. 'Tamam' dediler. Kimsenin haberi olmaması lazım, siz normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında, 'Genel Başkan başka bir yere gitti, yetişirse gelecek' diye söyleyin, dedim. Biz bindik arabaya, New York'a doğru yola çıktık. Enteresan, araç hiç benzin bile almadı. Ben de şaşırdım. New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. Yeri bulduktan sonra çekim yapacağız…" dedi.

"YOLDA BENZİNCİYE UĞRADIK HAMBURGER ALMAK İÇİN"

"Binayı görünce ne düşündünüz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Binayı görünce tabii Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binayı görüyorsunuz. Gerçekten bir gökdelen; etrafındakilere göre biraz daha yüksek bir bina. Tabela filan dedik bakalım var mı? Görmedik tabelayı. İçeri girmedik. Etrafı zaten biraz çevrili. Aşağıya doğru iniliyordu. İnmedik ne olur, ne olmaz diye. Çekim yapacağız tabii. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii. Bu arada bir ambulans geldi. Ambulansta ses bitmiyor. Ben de hatırlıyorum yani; New York'un ambulansları meşhurdur. Dakika başına bir ambulans, bir siren… Neyse… Ambulans gittikten sonra çekim yaptık, hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Bir benzin istasyonuna uğradık, hamburger almak üzere. O ara şoför 'akaryakıt alayım' dedi. O kadar uzun yolu, dedik ki bu nasıl bir araba? Sonra, burada kimse beni tanımaz diye yürüyorum, geziyorum (istasyonda). Birisi geldi, 'sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. 'Türk müsün?' dedim. 'Türkmenistan'danım, sizi tanıdım' dedi. 'İyi gel bakalım' dedim."

Kılıçdaroğlu, Gazetecilere ABD Gezisini Değerlendirdi

"PENSİLVANYA NEREDE BİZİM GELDİĞİMİZ YOL NEREDE"

Kılıçdaroğlu bazı medya organlarında ortaya atılan "Pensilvanya'ya gittiği, FETÖ'cülerle görüştüğü" iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Düzeysiz bir tartışma. Olayı bilmeden, araştırmadan, kendilerine göre hatta sahte haritalar icat ederek yapıyorlar. Ben bunlara alışkınım. Parayı veriyorsunuz, istediğiniz haberi yazdırıyorsunuz. Onlar gazeteci değildir. Tetikçiden gazeteci olmaz. Gazeteci araştırır, bir bakar; Pensilvanya nerede, bizim geldiğimiz yol nerede… Buna bakması lazım. En azından ilkokul mezunu birisi için yeterli bir şey. Bakacak, haritayı açacak, nerededir, nereye gitti, ne oldu… Dolayısıyla iktidarı destekleyen medyanın ne kadar kirlendiğini gösterir. Bir medya bu kadar kirlenmemeli. Eleştirebilirler, 'Üniversiteyi niye ziyaret ettin?' diyebilirler. Siyasilerle görüşmen gerekiyordu, diyebilirler. Bunların hepsini saygıyla karşılarım. Ama yalan haber yapmaları… Bunlara çok alıştık. Yalan yanlış bir sürü şeyler."

YORUMLAR (3)
500
ABD Başkanı Biden'dan akaryakıt açıklaması: Fiyatların düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak ABD Başkanı Biden'dan akaryakıt açıklaması: Fiyatların düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Kaynak: ANKA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, New York, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan, 'Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü' iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:44:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan, "Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü" iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement