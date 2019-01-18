Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin Sorunlarını Parlamentoda Dile Getiren Tek Partiyiz
1 saat önce
Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyizCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek parti olduklarını söyleyerek, "Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir.
Kılıçdaroğlu
: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek parti olduklarını söyleyerek, "Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir" dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca
ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
ve CHP Eskişehir
Milletvekili Utku Çakırözer
eşlik etti. Görüşme öncesinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Basının sorunlarını biliyorum. Ciddi sorunları var basının. Türkiye'de yerelin dışında da yaygın bir şekilde yayın yapan gazetelerin, televizyonların ciddi sorunları var. Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir. Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
-Yılmaz Karaca'nın konuşması
-CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Plaket takdimi
Haber-Kamera: Kaan
ULU/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:00 Kaynak: DHA
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