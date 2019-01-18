Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin Sorunlarını Parlamentoda Dile Getiren Tek Partiyiz

Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin Sorunlarını Parlamentoda Dile Getiren Tek Partiyiz

1 saat önce

Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyizCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek parti olduklarını söyleyerek, "Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir.

Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin Sorunlarını Parlamentoda Dile Getiren Tek Partiyiz, System.String[]
Kılıçdaroğlu: Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek parti olduklarını söyleyerek, "Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir" dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Eskişehir Milletvekili  Utku Çakırözer eşlik etti. Görüşme öncesinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Basının sorunlarını biliyorum. Ciddi sorunları var basının. Türkiye'de yerelin dışında da yaygın bir şekilde yayın yapan gazetelerin, televizyonların ciddi sorunları var. Bütün çağdaş demokrasilerde medya organlarına özel destek verilir. Onların daha özgürce yayın yapmaları için demokrasinin gereği olarak destek verilir. Gazetecilerin sorunlarını parlamentoda dile getiren tek partiyiz. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Yılmaz Karaca'nın konuşması

-CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Plaket takdimi

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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