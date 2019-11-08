Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Gaziantep'te
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Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Kılıçdaroğlu Gaziantep'te, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçakla öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda partililer tarafından davul zurna ile karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, akşam özel bir otelde düzenlenecek olan 'Atatürk'ü Anlamak' adlı seminere katılacak. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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