Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz ve Şehit Yakınlarımız Arasındaki Ayrımcılığın Kalkması Lazım"
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı.
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale
Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:01 Kaynak: AA
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