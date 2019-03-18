Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz ve Şehit Yakınlarımız Arasındaki Ayrımcılığın Kalkması Lazım"

Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz ve Şehit Yakınlarımız Arasındaki Ayrımcılığın Kalkması Lazım"

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:01 Kaynak: AA

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