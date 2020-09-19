Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler ile video konferans toplantısında biraraya geldi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti. Gazilere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Şunu bilmenizi isterim ki şehitlerimiz ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun aslında bu toplumun ortak değerleridir. Yani sağcısı da solcusu da gaziye saygı duymak zorundadır, şehide saygı duymak zorundadır. Gazilerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı bir yerinin olması gerekir. Bunun savunulması da gerekir. Rahatlıkla şunu da ifade edebilirim ne şehit yakınları ne gaziler için siyaset kurumu var olan özeni şu ana kadar göstermiş de değildir. Biz şehitler arasında ayrımın kalkmasını, gaziler arasında ayrımın kalkmasını, şehit ve gaziler için devletin ortak ve tarafsız yaklaşması gerektiğini her ortamda bir şekilde dile getiriyoruz. İktidar tabii bizi sanki terör örgütünü destekliyormuşuz gibi, sanki gidip PKK ile biz masaya oturup anlaşma yapmışız gibi savunuyorlar" dedi.

'PEK ÇOK SIKINTI VAR'

Kılıçdaroğlu, terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Yani bırakın bir ülkeye zarar vermeyi terör bir insanlık suçudur. Masum insanların öldürülmesi, çocukların öldürülmesi bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunları belki biz yüzlerce, binlerce kez söyledik; ama bizim söylemlerimiz hep sınırlı alanda kalıyor. Ama dediğim gibi sonuçta bir şekliyle suçlanıyoruz. Ama sağduyulu olan arkadaşlarım şunu bilsinler; Şehit yakınlarına, gazilere sonuçta sahip çıkan yine biziz. Para topladılar, yardım topladılar. 'Bu parayı niye şehit yakınlarına, gazilere vermediniz, vermeniz lazım' söyledik. Vatandaş verdi, onlara yardım olsun diye. Olmadı. Dediğim gibi pek çok sıkıntı var. Terör örgütleri ile mücadele eden, diyelim ki eksi 25 derecede eski 30 derecede, dağlarda terör örgütü ile mücadele eden gazilerimiz var, şehitlerimiz var. 15 Temmuz gazi ve şehitleri ile diğer gazi ve şehitler arasında fark yaratıyorsunuz. Olmaz. Şehit şehittir. Şehidin 'A'sı 'B'si olur mu? Gaziler için de aynı şekilde. Gazilerin haklarının da yeteri kadar teslim edilmediğini biliyoruz. Onların da haklarını savunuyoruz. Sahip çıkmak gerekiyor. Terörü her yerde her ortamda bizim lanetlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU/ANKARA,