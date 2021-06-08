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Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın

08.06.2021 09:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabı üzerinden gece yarısı bir video paylaştı. Erken seçim çağrısını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Makul anneler, babalar, ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edecek, siz belirleyecekseniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız; seçim hemen, hemen seçim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan videolu mesaj yayımladı. Her yerde erken seçim çağrısı yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan destek istedi.

"ÜLKEMİZ HASTA"

Sözlerine "Sevgili anne babalar; bugün sizlerle konuşalım istedim" diye başlayan Kılıçdaroğlu "Ülkemiz hasta ve bu hastalık Kovid değil, Kovid geçer, Kovid'in aşısı var. Bu ülkeyi içeriden yiye kangrenle ilgili ne yapacağız? Bu güzel ülkenin, onu ayakta yutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere... İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar. Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız... Önce geçlerimizi işsiz bıraktılar şimdi de gayrimeşruşulun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir, evlatlarımızı yozlaştırabilir, kriminalize edebilir. Bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız." ifadelerini kullandı.

"HER YERDE ERKEN SEÇİM İSTEYECEĞİM BANA KATILIN"

Erken seçim çağrıları için destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Sizden ricam, yalvarıyorum; bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin, selamı sabahı kesin. Türkiye'nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım, siz edeceksiniz. Makul anneler, babalar, ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edecek, siz belirleyecekseniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız; seçim hemen, hemen seçim." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın - Son Dakika


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