Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - Geçici orman işçilerinin istihdamı
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Kılıçdaroğlu - Geçici orman işçilerinin istihdamı

50 dakika önce

- Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Kılıçdaroğlu - Geçici orman işçilerinin istihdamı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:17 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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