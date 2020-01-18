Kılıçdaroğlu: "Gelişmiş bütün ülkelerde öğretmenler baş tacıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Gelişmiş bütün ülkelerde öğretmenler baş tacıdır' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Gelişmiş bütün ülkelerde öğretmenler baş tacıdır"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (7)

Kılıçdaroğlu: Gelişmiş bütün ülkelerde öğretmenler baş tacıdır

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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