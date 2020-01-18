Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Gelişmiş bütün ülkelerde öğretmenler baş tacıdır' - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Gelişmiş bütün ülkelerde öğretmenler baş tacıdır"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:58 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (7)
Son Dakika Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi