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Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu

30.12.2021 07:55

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında yapılan sözlü mülakat sınavlarına yönelik torpil ve ilgisiz soru iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa gideceğini açıklamasının ardından MEB, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapıldığını, herhangi bir öğretmen adayına adaletsiz bir uygulama içinde bulunulmadığını belirtti.

15 bin öğretmen ataması için yapılan sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından itirazlar yükselmeye başladı. Özellikle KPSS'den yüksek puan alan birçok aday, mülakatlarda alanlarıyla ilgisiz sorularla elendiklerini ve bu sınavlarda torpil yapıldığını iddia etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu gündeme taşıyarak iktidara gelmeleri durumunda mülakatların tamamen kaldırılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu daha sonra adayların iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talep ettiğini ancak yanıt almadığını söyleyerek saat 13.00'de bakanlığa gideceğini duyurdu. Tüm bu yaşananların ardından Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB), mülakatlara ilişkin açıklama yaptı.

"SÖZLÜ SINAVIN KONULARI YÖNETMELİKLE BELİRLENDİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatta belirtildiği üzere başvuran adayların KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandığı ve bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava, her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrıldığı hatırlatıldı. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı anlatılan açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konularının ve ağırlıklarının belirtildiği aktarıldı.

"MÜLAKATTA ADAYLAR OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ"

Adayların eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir. Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir."

KILIÇDAROĞLU, BAKANLIĞA GİDİYOR

Bakanlığın bu açıklamasından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasbedildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanı'na saat vererek seslendi: Görüşmek üzere
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Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu 'Geliyorum' dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
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