Kılıçdaroğlu "Gelsinler Tutuklasınlar" Dedi ve CHP'li Belediyelerin Kurtarma, Onarma Çalışmalarını Paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat’taki depremin ardından çöken Hatay Havalimanı pisti ile İskenderun Limanı’nda 3 gündür söndürülmeyen yangına müdahale eden CHP’li büyükşehir belediyelerinin görüntülerini, “Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar… Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremin ardından çöken Hatay Havalimanı pisti ile İskenderun Limanı'nda 3 gündür söndürülmeyen yangına müdahale eden CHP'li büyükşehir belediyelerinin görüntülerini, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar… Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar" notuyla paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 ilde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından dün bölgeye gitti. Adana, Hatay ve Osmaniye'nin ardından Kılıçdaroğlu bugün Kahramanmaraş'a geldi. CHP'li büyükşehir belediyelerinden gelen yardımların, iş makinelerinin AFAD koordinasyonuna tabi tutulması nedeniyle kullanılmadığı yakınmaları dün vatandaşlar tarafından Kılıçdaroğlu'na iletilmişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP belediyeleri iş makineleri ve ekipleri doğrudan arama, kurtarma, onarım, söndürme faaliyetlerine başladı. Kılıçdaroğlu da bu çalışmaları Twitter hesabından paylaştı. "GELSİNLER TUTUKLASINLAR" Kılıçdaroğlu ilk önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Hatay Havalimanı'nın pistinin onarılarak açılışı için yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımını, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" notuyla paylaştı. Ardından Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hatay İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığına ilişkin paylaşımını, "Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar" ifadeleriyle yeniden paylaştı. Kılıçdaroğlu ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremzedeler için toplanan yardımlara ilişkin paylaşımını, "Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar" notuyla aktardı. "BİZ BU ENKAZI KALDIRIRIZ" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in arama kurtarma çalışmalarına ilişkin paylaşımını da Kılıçdaroğlu "Biz bu enkazı kaldırırız" ifadeleriyle duyurdu.

Kaynak: ANKA

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