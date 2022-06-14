Kılıçdaroğlu: "Genç Muhafazakar Kadınlara Sesleniyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; "Genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum…" notuyla bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum…" notu ile paylaştığı videoda konuşmasının şu bölümüne yer verildi:

"ONUN DÜŞTÜĞÜ ÇUKURA DÜŞMEYECEĞİZ"

"Erdoğan bir küfürbazdır. Kişi kendinden bilir ya işi. 'Milletimizin dilinden konuşuyorum' diyor. Milletimize de iftira atıyor. Bu millet asil bir millettir. Ferasetli bir millettir. Zulmün karşısında duran bir millettir. Milli kurtuluş mücadelesini veren millettir. Kendi küfrünü millete alet edemezsin. O küfrü burada tabii -doğal olarak söyleyemeyeceğiz. Buna terbiyem de izin vermez, sizler de zaten doğru bulmazsınız. Onun düştüğü çukura düşmeyeceğiz.

"CHP ESKİ CHP DEĞİLDİR. CHP ÖZGÜRLÜKÇÜDÜR. SİZ DE ESKİ SİZ DEĞİLSİNİZ"

Ben sadece bu küfür üzerine, Türkiye'nin genç muhafazakar kadınlarına yeniden seslenmek istiyorum. Geçen sefer seslenmiştim. Bir kez daha seslenmek istiyorum. Bugün bunu söyleyen, emin olun yarın size dönecek, hayat tarzınız üzerinden size küfredecektir. Sakın unutmayın, İstanbul Sözleşmesi sizden çıktı, sizin eseriniz İstanbul Sözleşmesi. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ne tüm kadınlar sahip çıktı. Ama Erdoğan bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmenizi elinizden aldı. O radikal kafalar istiyor ki muhafazakar kadın güçlenmesin, iş hayatına katılmasın, haklarını almasın. O radikal kafalar sana 'süslüman' diyorlar. Bunu sakın unutma. İş hayatına katıldın diye sana bunu söylüyorlar. Sana hayat şansı tanımak istemiyorlar. O radikal kafalar, nafaka da kalksın istiyorlar. Kadın köleleşsin, baskı altında ezilsin istiyorlar. Yarın bu hakaretler emin ol, bir süre sonra sana dönecektir. Çünkü radikaller Erdoğan'ı tehdit edip, kadın haklarını gasp etmenin zevkini bir kez aldılar. Erdoğan'a azıcık baskı kurdular, hemen geri adım attı ve İstanbul Sözleşmesi'ni geri çekti. Genç muhafazakar kadın. Sevgili evladım, sevgili kardeşim. Yarın sana bambaşka yasaklar getirecekler. Onun için birlikte dur dememiz lazım. Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Birlik olalım. Beraber olalım. CHP eski CHP değildir. CHP özgürlükçüdür. Siz de eski siz değilsiniz. Artık aynı özgürlüklere inanıyoruz, artık aynı değerleri savunuyoruz. Beraberiz, birlikteyiz."