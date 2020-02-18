Kılıçdaroğlu: "Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar.

Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar. Gezi olaylarını bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Gençlerimizin yaptıkları eylemleri saygı ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor" dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Toplumda farklı görüşlerin olabileceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu ülkede farklı görüşlerle huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istediğini söyleyerek, "Bu ülkeye baharı hep beraber getireceğiz. Demokrasi için de getireceğiz, halkın oylarıyla getireceğiz. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Milletimiz 'kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyenlere karşı mücadele eden, kararlı, onurlu bir partiyi iktidara taşıyacağım' diyecektir. Biz bunu yapacağız" diye konuştu.


Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz'in İtalya'da düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Karadeniz'e teşekkürlerini iletti. Bugün Gezi Davası'nın duruşmasının görüldüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kaydetti:


"Gezi olayları aslında bu ülkenin genç, yetenekli, okumuş, hayatı sorgulayan gençlerin bir baskı rejimine karşı tepkileridir. Bu gençlerimiz ülkelerini, doğayı seviyorlar. Farklı görüşte olsalar bile bir araya gelmekten, oturup uygarca tartışmaktan zevk alıyorlar. Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar. Gezi olaylarını bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Gençlerimizin yaptıkları eylemleri saygı ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor. Bir dönemin savcılarının açtığı davalarla bizim akademisyenlerimiz, sanatçılarımız yargılanıyor. Buna izin vermemek lazım, adalet dediğimiz kavramın içini boşaltmamamız lazım. Gençlerimiz hiçbir zaman ellerine silah almadılar. Her şeye rağmen gezi davasının adaletli bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'na Gezi Parkı davasındaki beraat kararları damga vurdu
AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:51:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Gençler dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]