Kılıçdaroğlu, Gençlere 14 Mayıs için çağrı yaptı

Kızılay tartışmalarına Soylu da katıldı: Bir cümle dahi gelmesine tahammül edemem

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında paylaştığı videoda; "Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde TikTok hesabında bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Oldu."