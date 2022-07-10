Kılıçdaroğlu: "Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin"

10.07.2022 16:11
Kılıçdaroğlu: "Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; üniversite eğitimi sırasında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan 41 bin lira kredi alan ve geri ödemesinin 152 bin 818 lira 27 kuruş olduğunu öğrenip, tepki gösteren gencin sosyal medya paylaşımını alıntıladı ve “Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; üniversite eğitimi sırasında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan 41 bin lira kredi alan ve geri ödemesinin 152 bin 818 lira 27 kuruş olduğunu öğrenip, tepki gösteren gencin sosyal medya paylaşımını alıntıladı ve "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu bir gencin, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığı 41 bin liralık kredinin faiziyle 152 bin 818 lira 27 kuruşa çıkmasına, sosyal medyada gösterdiği tepkiye yanıt verdi. Gencin "Lisans eğitimi için aldığım 41 bin TL kredinin geri ödemesi!! İstenen bu miktar şaka olmalı" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda."

YORUMLAR
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Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! '41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar' Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! '41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar'
Kaynak: ANKA

Kredi Yurtlar Kurumu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin' - Son Dakika

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