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Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız

29.12.2021 16:53
Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de mülakat mağduru olan gençlerle bir araya geldi. iktidara geldiklerinde mülakatı kaldıracaklarını dile getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu,, ''TBMM'nin milli eğitim kararına, Danıştay kararına uymayacaksınız; çalışkan öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra bana adaletten bahsedeceksiniz? dedi.

Kılıçdaroğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençleri dinleyen Kılıçdaroğlu, sözü mağdur olan gençlere verdi.

"ÇOK MAĞDURUZ"

Gençlerden biri, ''Mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen 55 puan aldım. Çok mağduruz'' diye konuştu. Mağdur gençlerden bir diğeri ise ''Benim babam beni okutmak için yıllarca emek verdi. Şimdi hareket ederken bile zorlanıyor. Benim hakkım gasp edildi. Kontenjana dahilim ama atanamıyorum'' sözlerine yer verdi. Bu sözlerden sonra Kılıçdaroğlu, ''Onlara özür borcumuz var. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye ulaşamıyoruz'' dedi.

"ADALETİN OLMADIĞI YERDE HUZUR OLUR MU?"

Kılıçdaroğlu, ''Adaletin olmadığı yerde huzur olur mu? Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. 84 milyonun itiraz etmesi lazım. Babaların annelerin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini hepimiz biliriz. Anne babaların haklarını çalmak kimin hakkıdır? Daha önce benzer olaylar çıkınca Danıştay bir karar verdi. Bir puan aralığı belirliyor. Yazılıda alınan puanla mülakatta verilen puan arasında bir aralık belirlemeleri gerekiyor. Danıştay'ın kararına uymuyorlar. Bütün siyasi partiler, Danıştay'ın kararına uyulması için görüş birliğine vardılar'' ifadelerine yer verdi.

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA MÜLAKAT BELASINI KALDIRACAĞIZ"

İktidar geldiklerinde mülakatı kaldıracaklarını ifade eden CHP Lideri açıklamalarını, ''TBMM'nin milli eğitim kararına, Danıştay kararına uymayacaksınız; çalışkan öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra bana adaletten bahsedeceksiniz? Bu çocuklarımızın haklarını savunmak benim boynumun borcudur. Saray'da bunu çok iyi bilsin. Birilerinin haklarını birilerine yedirmeyeceğiz. İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız'' sözleriyle konuşmasını bitirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız - Son Dakika


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