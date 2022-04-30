Kılıçdaroğlu, Gezi Davası'nda 18 Yıl Hapis Cezası Verilen Tayfun Kahraman'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ve kızları Vera'yı ziyaret etti. Demir, "Bu desteği uzun süre dinç tutabilmek sizden ricamızdır, elimizden geleni yapacağız siz de bize destek olursanız bizim için önemli olan bu" dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız sürekli ziyaretlerde bulunacaklar zaten bulunuyorlardı. Onları belli aralıklarla gönderiyoruz, aşağı yukarı her hafta bir ekibimiz gidiyor, konvoylar halinde gidiyorlar" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın ailesini bugün İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Kahraman'ın eşi Meriç Demir ile sohbet ederek yanında olduklarını belirtti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canana Kaftancıoğlu da eşlik etti.

"SİZİN MESAJLARINIZDAN ÇOK GÜÇ ALMIŞLAR"

Davanın avukatlarından Evren İşler, Kılıçdaroğlu ile sohbet ederken "Sizin mesajlarınızdan çok güç almışlar, 'yalnız olmadığımızı arkamızda koca bir güç olduğunu hissettik çok iyi geldi' dediler, teşekkürlerini ve selamlarını ilettiler. Can (Atalay) özellikle şey dedi; 'Onlar engerekler ve çıyanlarla anılmak çok gurur verici, çok teşekkür ederim' dedi. Özü itibariyle böyle" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Haklı olduklarının farkındalar, hepsinin farkındalar. Ayrı düşmek ki çok hoş değil o da kısa sürede inşallah telafi edilir" yanıtını verdi.

İşler, "2021 yılına kadar yurtdışı yasağı bile yoktu bizim arkadaşlarımızın. Defalarca yurt dışına gidip geldiler. Kimsenin kaçma niyeti olmadığı belli duruşma salonunda da söylediler zaten, biz gitmeyeceğiz kökümüz burada bu memleketin insanıyız, nereye gideceğiz dediler" diye konuştu.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir; "Bu çok uzun bir süreç biliyoruz, keşke olmasa ama bu desteği uzun süre dinç tutabilmek bizim sizden ricamızdır, elimizden geleni yapacağız siz de bize destek olursanız bizim için önemli olan bu" dedi.

Kılıçdaroğlu ise "İşin o bölümünü biz hallederiz, milletvekili arkadaşlarımız sürekli ziyaretlerde bulunacaklar, zaten bulunuyorlardı. Onları belli aralıklarla gönderiyoruz, aşağı yukarı neredeyse her hafta bir ekibimiz gidiyor, konvoylar halinde gidiyorlar" oldu.

"DESTEĞİNİZİ ÖNEMSİYOR, ONA ÇOK GÜÇ VERMİŞ, BEN DÜN GÖRDÜM"

Demir, Kılıçdaroğlu'nun desteğinin güç verdiğini belirterek "Bir futbol topu almışlar 8-10 metrekarelik bir açıklık varmış önlerinde, onunla deşarj oluyorlarmış. Gerçekten sizin desteğinizi önemsiyor, ona çok güç vermiş, ben dün de gördüm" dedi.