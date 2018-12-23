Kılıçdaroğlu: Gezi Direnişi Onurlu ve Barışçıl Bir Demokrasi Hareketidir
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamasında, Türkiye
'nin kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilden çok yorulduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:11 Kaynak: DHA
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