Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
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Kılıçdaroğlu - Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava

1 saat önce

- Salonun iç genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- Salonun iç genel planı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kılıçdaroğlu - Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:13 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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