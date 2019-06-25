Kılıçdaroğlu - Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
1 saat önce
- Salonun iç genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:13 Kaynak: AA
- Salonun iç genel planı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun kürsüye çıkması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
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