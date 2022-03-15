Kılıçdaroğlu: Gideceklerini çok iyi biliyorlar - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Gideceklerini çok iyi biliyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Seçim Kanunu' teklifine ilişkin, "Gideceklerini çok iyi biliyorlar. Amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp millet iradesini yansıtmak değil, 'koltuğumuzu nasıl koruruz' bunu yapıyorlar" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, akaryakıta gelen zamlardan dolayı çiftçilerin, balıkçıların mazot almada zorlandıklarını, bu nedenle onların sorunlarını raporlaştırdıklarını söyledi. Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Urfa Belediye başkanlığını verin çiftçilere ücretsiz elektrik vereceğiz' dedim. Diyarbakır'dakiler 'Bize niye vermiyorsun?' dediler. Diyarbakır'a da vermek için proje hazırladık. Güneş tarlaları kuracağız, elektrik üreteceğiz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans vereceksin 'elektrik üretiyor' diye ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de sıkıntı yaratmayacak. Önce 6 ilde elektriği aşamalı olarak hiçbir bedel alınmadan ücretsiz olarak vereceğiz. Hem elektriği ücretsiz vereceğiz, hem elektriği sisteme vererek kazanç sağlayacağız. Bölge bölge büyüteceğiz. Milliyetçilik budur, önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu. Adam Afrika'ya gidiyor, orada yer kiralıyor ona sesini çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek 'vay sen oraya nasıl gidersin?' Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim. Bu ülke için, vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin" dedi.

'BAHÇELİ'YE SORMAK İSTİYORUM'Kılıçdaroğlu, Türk Lirası'nın değer kaybettiğini, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların ise satıldığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait bir cent bile yok. Yabancılardan topladıkları paralar var. Bakiyesi eksi 43 milyar dolar. Türkiye'yi o kadar büyük bir sıkıntının içine soktular ki kapı kapı Afrika'yı, Orta Doğu'daki ülkeleri geziyorlar 'acaba bize borç verirler mi' diye. En büyük hakaret ettikleri kişilerinin ayaklarına gittiler. Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum; bu kadar ağır laflar edenin ayağına Erdoğan gittiğinde neden iki cümle kuramadın? Bu ülkenin şerefi, itibarı yok mu, oturuyorsun 24 saat CHP. Evet CHP bu ülkenin teminatıdır, milletin partisidir" diye konuştu.'KİRLİ İLİŞKİLERİ YOK EDECEĞİZ'Kılıçdaroğlu, sosyal kültürel ve politik çöküş yaşandığını, bunu 3 temel kuralla düzelteceklerini söyleyerek, "3 temel kural var; yeni kadrolar, yeni kurallar ve yeni kurumlar. Devlette liyakat olmazsa çürüme olur, devletin bütün kurumlarına liyakat sahibi kişileri atamaktır. Biz gelince onları atayacağız. Yolsuzluk kim yaparsa burnundan getireceğiz. Güreşçi saygı duyarım, banka yönetiminde ne işi var? Rüşvet alanın büyükelçilikte ne işi var? İşi ehline vereceğiz. Devlette liyakat sistemini ancak ahlaklı, erdemli, bilgili politikacılar oluştururlar. Bu kirli ilişkileri yok edeceğiz" ifadesini kullandı.'GİDECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR'Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Gideceklerini çok iyi biliyorlar. Amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp millet iradesini yansıtmak değil, 'koltuğumuzu nasıl koruruz' bunu yapıyorlar. 'Seçim barajı yüzde 3 olsun' diyoruz, niye korkuyorsun? 'MHP barajı aşamaz, o yüzden barajı yüzde 7'ye indirelim' diyorsunuz. Bir parti için koltuğunuz elden gider diye baraj düşürüyorsunuz. 'Öyle bir kanun çıkaralım ki koltuğumuzu koruyalım' diyorsunuz. Millet kararını vermiş; seçim kanununu ister öğle değiştir, ister akşam değiştir, biz seni yolcu edeceğiz."