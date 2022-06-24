"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri", Kılıçdaroğlu'nun Vatandaşlarla Bir Araya Geldiği Anlara İlişkin Video Yayınladı: "Yola Çıkıyoruz, Bize Katılın" - Son Dakika
Üye Girişi

"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri", Kılıçdaroğlu'nun Vatandaşlarla Bir Araya Geldiği Anlara İlişkin Video Yayınladı: "Yola Çıkıyoruz, Bize Katılın"

24.06.2022 22:02

“Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” isimli sosyal medya hesabından, “Yola çıkıyoruz, bize katılın” notuyla paylaşılan videoda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlarla bir araya geldiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. Videoda Kılıçdaroğlu’nun, 21 Mayıs’ta düzenlediği Maltepe mitingindeki, “Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız bize katılın! Yeter ki, kim olduğunu asla unutma! Geliyor gelmekte olan!” sözlerine de yer verildi.

"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" isimli sosyal medya hesabından, "Yola çıkıyoruz, bize katılın" notuyla paylaşılan videoda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla bir araya geldiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun, 21 Mayıs'ta düzenlediği Maltepe mitingindeki, "Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız bize katılın! Yeter ki, kim olduğunu asla unutma! Geliyor gelmekte olan!" sözlerine de yer verildi.

"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" isimli sosyal medya hesabında, "Yola çıkıyoruz, bize katılın" notuyla bir video paylaştı. Videoda, Kılıçdaroğlu'nun vatandaşla bir araya geldiği, onların sorunlarını dinlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Buna göre bir esnaf Kılıçdaroğlu'na, "İleride ışığımız açık" dedi. Bir başka esnaf ise "Sizden beklentimiz yüksek, CHP tek kapımız oldu" diye konuştu. Bir vatandaş, "Biz mağduruz köylü olarak, hayvancı olarak çiftçi olarak" dedi. Bir çiftçi ise "Yeter gelin başımıza, yeter bu çiftçinin hali, hayvancının hali bitti. Bunun çözümü; erken seçim mi olacak, ne olacaksa olsun" dedi.

Bu görüntülerin ardından, videoda; Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe mitingindeki şu sözlerine yer verildi:

"Değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır. Çiftçimiz bu değişime hazır, işçisi, memuru, bürokratı bu değişime hazır. Akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız bize katılın! Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın! Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız bize katılın! Kamu yönetiminde liyakat olsun, işi ehline verelim diyorsanız bize katılın! Yeter ki, kim olduğunu asla unutma! Geliyor gelmekte olan!"

YORUMLAR
500
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken teklif: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken teklif: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri', Kılıçdaroğlu'nun Vatandaşlarla Bir Araya Geldiği Anlara İlişkin Video Yayınladı: 'Yola Çıkıyoruz, Bize Katılın' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
21:06 Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez
21:03 Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi
21:00 Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak
20:40 BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü
20:23 BDDK'dan ticari kredi kullanımında yeni düzenleme: TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, kredi verilebilecek
20:18 Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı
20:09 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı
19:54 Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 22:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri", Kılıçdaroğlu'nun Vatandaşlarla Bir Araya Geldiği Anlara İlişkin Video Yayınladı: "Yola Çıkıyoruz, Bize Katılın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement