Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği yönetimini kabul etti - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği yönetimini kabul etti
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:50 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Olcayto ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle parti genel merkezinde bir süre görüştü.
Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti.
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