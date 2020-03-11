Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda açıklama yapılmadı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Alper Tunga, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
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