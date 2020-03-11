Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda açıklama yapılmadı.
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