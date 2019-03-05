Kılıçdaroğlu: "Görüş Farklılıklarına Her Zaman Saygı Duydum"
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Toplantıya katılanlardan detay MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması
Toplantıya katılanlardan detay
MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin
'de iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. (4)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:18 Kaynak: AA
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek
Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun!
Pentagon'dan Türkiye'ye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak
Yeni İş Kuran Gençlere Vergi İstisnası ve Prim Desteği