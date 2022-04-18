Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

18.04.2022 15:00
Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile görüştü - Son Dakika


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