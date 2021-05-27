Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)

27.05.2021 17:43
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5), System.String[]

DÖRT AYAKLI STRATEJİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Konferans Salonu'nda muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle buluştu.

DÖRT AYAKLI STRATEJİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Konferans Salonu'nda muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle buluştu. Toplantıda katılımcılara, 'İktidarımızın ilk bir haftasında yapacaklarımız' başlıklı birer broşür dağıtıldı.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ama ne hikmetse birbirimize farklı gözlerle bakmaya başladık, neden? Bayrağımız bir, vatanımız bir, beraber birlikte olmak varken, ülkeyi büyütmek hem bölgesinde hem dünyada saygın kılmak varken neden bu kavgalar oluyor?" dedi.Çiftçi, sanayici, esnafın memnun olmadığı ve işsizlik, yoksulluğun olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ülkeyi büyütmek ve saygın kılmak için dört ayaklı bir stratejinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, birinci halka olarak herkesin can ve mal güvenliği, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, özgür bir medya, kişinin sorununu özgürce dile getirebilmesi gibi maddeleri sıraladı ve bunların tümüne demokrasi denildiğini söyledi.Demokrasilerde hak arama ve devletin vatandaşına hesap vermesi gerektiği, otoriter rejimlerde ise millete hesap verilmediği, millete hesap sorulduğunu dile getiren Kılıdaroğlu, ikinci önemli halkanın üreten Türkiye olduğunu ve her alanda üretmesi gerektiğini dile getirdi.Üçüncü stratejinin güçlü bir sosyal devlet olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin aç ve açıkta kalmayacağı güçlü bir sosyal devlet inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.Dördüncü maddenin ise dünyanın hızla değiştiğine dikkat çeken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bilgi ve teknolojiyi sürekli izlemek, sürekli demokrasi kavramı ve üretim zincirlerini sürekli gelişen dünyaya göre yenilemek ve sosyal devleti sürekli büyütmek zorundayız. Buna da sürdürülebilirlik deniyor, dördüncü ayak da bu. Sürdürülebilirliğin en önemli mihenk taşı devlette liyakattir, işi ehline vereceksiniz" dedi.KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİYönetim anlayışı ve yanlış siyasi tercihlere değinen Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesini örnek vererek, şunları söyledi: "Örneğin İstanbul'a Kanal İstanbul'u yapalım diyorlar. Parayı oraya harcayacağım diyor. Yav kardeşim parayı oraya harcayacağına orada Karacaören Barajı var, Bucak ovasını sula. Bu tercih, ne olacak yer altı suları yerinde kalacak, Burdur'un gölü yükselecek, eski konumuna gelecek. Harran ovasını sula, duruyor orada Atatürk Barajı, dışarıdan ithal edeceğine oradaki çiftçi üretsin. Bu bir siyasi tercihtir. Kimin için, kimden yana siyasi tercih kullanacaksınız."Londra'daki bir tefeciye 183 milyar dolar faiz ödendiğini ileri süren Kemal Kılıçdaroğlu, "183 milyar doları bizim çiftçiye verseniz bırak Türkiye'yi, Orta Doğu'yu dünyayı besler. Bunları yapmak için en tepeden başlayıp aşağıya kadar devleti namuslu insanların yönetmesi lazım. Birileri rahatsız olabilir ama buna inanarak söylüyorum, boğazından aşağıya haram lokma inmemesi, kul hakkı yenmemesi lazım. Bir yere 5 kuruş para harcıyorsa onun hesabını millete vermesi lazım" dedi.Bu tür nedenlerle Millet İttifakı olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarını açıklayan Kılıçaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye emanet edilemez. Tarihinde de bir kişiye emanet edilmemiştir" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLMALICumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğini belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'nın her gün konuşmaması lazım, Cumhurbaşkanı olacak kişi yılın ve ayın belirli günlerinde gerekirse konuşur ve 83 milyon da onu dinler. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olduğu sürece devletin sigortasıdır. İhtilaf çıkabilir siyasi partiler arasında, hakem kime başvuracaksınız. Cumhurbaşkanı çağırır, 'Gelin bakalım beyler Türkiye'nin bu kadar sorunu var, nedir bu kadar sizin alıp veremediğiniz'. Şimdi bunu yapacak bir makam yok Türkiye'de."SEÇİM ÇAĞRISINI YİNELEDİMilletin vekilini milletin seçmesi gerektiği, parlamentonun da o zaman vesayet altından kurtulmuş olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, bunları söylerken yeni bir Türkiye'nin inşasından söz ettiğini açıkladı. Türkiye'nin beklemeye tahammülü olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çağrısında bulundu, şunları söyledi:

"Çağrımı yaptım, bir daha Burdur'dan yapıyorum. Arkadaşlar, bu kadar büyük sıkıntıların altına milleti sokmaya hakkınız var mı? Milletin iradesine saygı mı saygı. Korkma kardeşim getir sandığı, yeniden seçim yapalım. Vatandaş seni seçiyorsa başımın üstünde yerin var, ne yapayım. Çünkü geçen her gün bu toplumun aleyhine gelişiyor. Ben üzülüyorum, benim karnım tok onu söyleyeyim, maaşımı alıyorum, onu da siz ödüyorsunuz zaten, sizin verdiğiniz vergilerle biz de maaşımızı alıyoruz. Ama bu ülkenin çiftçisi, işçisi, sanayicisi, emeklisi, sanayi Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek'e kayıyor. 'Türkiye'de yapmam, can güvenliğim yok veya sabah biri gelir beni gözaltına alır veya mal varlığıma el koyarsa ne yaparım' diyor. Haklı. Yabancı sermaye gelmiyor, nasıl gelsin ki? Hangi totaliter rejime yabancı sermaye gitti ki Türkiye'ye gelsin. Çıkış seçimdir. Burdur'dan bu çağrımı tekrar yapıyorum. Sayın Erdoğan, halktan korkulmaz, milli irade her zaman başımızın üstündedir. Milli iradeden daha büyük bir irade sosyal yaşamımızda yoktur. Hepimizin milli iradeye saygı duyması lazım. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Bir devri sabık dönemi yaratmaktan yana da değiliz. Biz bu ülkenin güzel, iyi yönetilmesini istiyoruz."


Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5) - Son Dakika


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