Kılıçdaroğlu: Gün kavga edilecek zaman değildir
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Zaman kavga edilecek zaman değil. Gün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Zaman kavga edilecek zaman değil. Gün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:20
İzmir barosu'ndan tbb'ye 'olağanüstü genel kurul' çağrısı ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi "İhraç talebi olağanüstü bir durum değil" CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama