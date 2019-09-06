Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Gün kavga edilecek zaman değildir
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Kılıçdaroğlu: Gün kavga edilecek zaman değildir

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Zaman kavga edilecek zaman değil. Gün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır.

Kılıçdaroğlu: Gün kavga edilecek zaman değildir, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Zaman kavga edilecek zaman değil. Gün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, kavga, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:20 
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