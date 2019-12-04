Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti
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Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. 1 saate yakın süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Pamukçu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
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