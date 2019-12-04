Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti
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Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti

6 saat önce

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

CHP Genel Merkezin'de gerçekleşen görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. 1 saate yakın süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Pamukçu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
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