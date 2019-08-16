Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalıdır"
45 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması Ödül takdimi NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:28 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Ödül takdimi
NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine katıldı.
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