Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalıdır"
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalıdır"

45 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması Ödül takdimi NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Ödül takdimi
NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü
Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 300 lira için babasını bıçakla gasp etti Feci kazada 40 günlük bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]