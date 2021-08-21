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Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor

21.08.2021 22:28

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli de 'dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' der. Dolayısıyla ülkemizdeki mülteci ve sığınmacılara ırkçılık yapmamalıyız. Çabamız sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmak olmalıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli de 'dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' der. Dolayısıyla ülkemizdeki mülteci ve sığınmacılara ırkçılık yapmamalıyız. Çabamız sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmak olmalıdır. Onları davullarla, zurnalarla ülkelerine yollayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka başaracağız dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 58'inci Ulusal 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri, il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın semah ekibinin gösterisi ile başladı. Ardından Hacı Bektaş Veli Özel Hizmet Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilirken, 28'inci Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülüne ise, Yaşar Seyman layık görüldü.

Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini anlatarak, Bir bilgeyi, bir saygın insanı, gönül inansını Hacı Bektaş Veli'yi anıyoruz. Yaşadığımız yüzyılda Hacı Bektaş Veli'yi sadece ulvi veya mistik bir kimlik olarak anamayız. Söylemlerinin bulunduğu hakikatleri de çıkarmalıyız. Çünkü Hacı Bektaş Veli anlamak isteyene içinde bulunduğumuz bu kirli yüzyılda iyi bir insan olarak kalabilmemizin yolunu gösteriyor. İyi bir insan olarak kalabilmenin temeli ahlaktır. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Balım Sultan gibi erenler bu ahlak kavramının Anadolu'daki en büyük temsilcileridir. Ahlaklı olmak, vicdanlı, adaletli olmanın yoludur diye konuştu.

'KİŞİSEL HIRSLARIMIZDAN ARINMALIYIZ'

Hacı Bektaş Veli'ye değinen Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Horasan'ın Nişabur şehrinde doğdu. Nişabur bugün İran topraklarında bulunuyor. Horasan ise Afganistan, Türkmenistan, Pakistan ve Tacikistan'ın bir bölümünü kapsayan büyük bir bölgenin adıdır. O nedenle bugün Afganistan'da ne oluyorsa ve biz Afganistan'ın huzuruna kavuşması için ne yapmamız gerekiyorsa gerekli olan reçete Hacı Bektaş Veli ve diğer Horasan erenlerinin öğretisidir. Dinimizde bir sorun yoktur. İslam, barış, kardeşlik ve adalet dinidir. İslam, akıl gibidir. Ancak üzülerek ifade edeyim ki bugün İslam coğrafyası şiddetin, terörün ve nefretin merkezine dönmüş durumdadır. Kadın hakları, ayrımcılık, ötekileştirme, gelir dağılımı eşitsizliği ve insan hakları gibi konularda köklü sorunlar yaşanmaktadır. Sorunlarımızın nedeni güzel dinimiz değildir. Ancak bu güzel dinimiz bazı çevrelerce kendi çıkarları doğrultusunda yorumlandığında büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları çözmek zorundayız. Bunun içinde Müslüman ülkelerin içinde bulundukları gerçeklikle yüzleşmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda adaleti yeniden öğrenmeliyiz. Paylaşmayı yeniden öğrenmeliyiz. Kimseyi ötekileştirmemeyi yeniden öğrenmeliyiz. İnsan haklarını, kadın-erkek eşitliğini yeniden öğrenmeliyiz. Kayırmacılık yapmamayı, komşusu açken tok uyumamayı yeniden öğrenmeliyiz. Bu sürece önce kendimizi onararak başlamalıyız. Başlarken kişisel hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. Hacı Bektaş Veli'den öğrendiğimiz gibi kul hakkı yemeden yaşamalıyız. İyilikte yarışmalıyız ama haksızlığa karşı da direnmeliyiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz ifadelerini kullandı.

'ONLARI DAVULLARLA, ZURNALARLA UĞURLAYACAĞIMIZ GÜNLERİ İNŞA ETMELİYİZ'

İnsanların ötekileştirilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu

İslam dünyasında yaşanan şiddeti inanç ya da din üzerinden değil, insan hakları üzerinden eleştirmeliyiz. Bir yandan inanca saygı gösterirken öte yandan hangi inanca sahip olursa olsun insan hakları ihlaline karşı bir evrensel duruşta sergilemiş oluyoruz. Doğru olanda budur. Bir Müslüman ırkçı olamaz. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, peygamberimizin sünnetinde de ırkçılık lanetlenmiştir. Örneğin sevgili peygamberimiz veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve felsefe Yunus'ta da vardır. '72 millet birdir bizimle' der. Hacı Bektaş Veli de 'dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' der. Dolayısıyla ülkemizdeki mülteci ve sığınmacılara ırkçılık yapmamalıyız. Çabamız sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmak olmalıdır. Onları davullarla, zurnalarla ülkelerine yollayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka başaracağız.

Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor
Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor
Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor
Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor
Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli, Irkçılık, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor - Son Dakika


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