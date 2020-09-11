Kılıçdaroğlu: "Halkın sorunlarını, halkın ağzından dinlememiz lazım" - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen, farklı meslek gruplarından işçiler ile görüştü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda emekçilerin yaşadığı sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

(3)