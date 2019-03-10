Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Hal esnafı terörist oldu

Kılıçdaroğlu: Hal esnafı terörist oldu

1 saat önce

Antalya'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artış üzerinden hükümeti eleştirdi, "Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu: Hal esnafı terörist oldu, System.String[]
Antalya'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artış üzerinden hükümeti eleştirdi, "Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:45 

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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