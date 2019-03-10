Kılıçdaroğlu: Hal esnafı terörist oldu
1 saat önce
Antalya'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artış üzerinden hükümeti eleştirdi, "Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu" dedi.
Antalya
'da konuşan CHP
lideri Kılıçdaroğlu
, gıda fiyatlarındaki artış üzerinden hükümeti eleştirdi, "Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:45
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