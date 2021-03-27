Kılıçdaroğlu Halk Ekmek fabrikası inşaatında inceleme yaptı, soruları yanıtladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Halk Ekmek fabrikası inşaatında inceleme yaptı, soruları yanıtladı

27.03.2021 13:39
Kılıçdaroğlu Halk Ekmek fabrikası inşaatında inceleme yaptı, soruları yanıtladı, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'deki İSTON A.Ş. fabrikası ve Halk Ekmek fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Hadımköy'deki İSTON A.Ş. fabrikası ve Halk Ekmek fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na  CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan,  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. İlk olarak İSTON A.Ş yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra fabrikayı gezdi. Yetkililer burada Kılıçdaroğlu'na bazı kent mobilyası üretimlerini gösterdiz Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra tasarım ödüllü bankları inceleyerek banklarda bir süre oturdu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, yeni tasarlanan Halk Ekmek büfelerini inceledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yeni büfeler ile ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

"NEREDEYSE 2 KATINDAN DAHA FAZLAYA FIRINLARDA SATILIYOR"

Gazetecilerin Halk Ekmek ile ilgili sorusu üzerine ilk olarak  Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu, "1 liraya ekmek satılıyor, Halk Ekmek tarafından. Doğrudur. Neredeyse 2 katından daha fazlaya fırınlarda satılıyor. Şunu da ifade edelim, fırınların da maliyetlerle uğraştığını, buğday, un, maya fiyatının ne kadar artış gösterdiğini de biliyoruz" dedi.

"HALKIN DA UCUZ EKMEĞE İHTİYACI VAR" Kılıçdaroğlu ise, "Belediye başkanımız ekip arkadaşları ile beraber İstanbullulara hizmet veriyor. Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli. Bunun mücadelesini veriyor. Hiçbir evde, çocuk yatağa aç girmesin diye defalarca ifade ettik. Dolayısıyla bu görevi yapacak, üstlenecek olan da o kentin belediye başkanı. Ekrem başkan da bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi amaç fırıncılar ile bir rekabet içine girmek değil. Onlar da kazansın, onlar da esnaf ama halk da kazansın. Halkın da ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Özellikle yoksulluk envanteri de yapıyor belediye başkanlarımız. Yoksulların ağırlıklı bulunduğu yer İstanbul. 1 milyonun üzerinde yoksul hane var. O hanelere ekmek girmesi lazım. O hanelerin ucuz ekmek alması lazım. Görevini yapıyor, görevinde başarılı. Hepinizin huzurunda da sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ziyaretlerin bitmesinin ardından Halk Ekmek İnşaatı yakınlarındaki bir tatlıcıya girdi.


- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Halk Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Halk Ekmek fabrikası inşaatında inceleme yaptı, soruları yanıtladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor! İzlemeye geldiler!.. Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor! İzlemeye geldiler!.. Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor         
13:33
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi         
13:18
Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor         
12:02
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir         
10:58
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor         
10:21
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı         
09:42
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 13:50:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu Halk Ekmek fabrikası inşaatında inceleme yaptı, soruları yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei