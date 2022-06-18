Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşması"nda konuştu Açıklaması

18.06.2022 16:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkanlar'da var olan CHP ve Mustafa Kemal Atatürk sevgisini büyütmenin görevleri olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkanlar'da var olan CHP ve Mustafa Kemal Atatürk sevgisini büyütmenin görevleri olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığınca Fuar İzmir'de düzenlenen "Balkan ve Rumeli Buluşması" programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Balkanlar'dan geldiğini hatırlattı.

Balkanlar'dan gelenlerin seçimlerde CHP'ye oy vermesini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizleri Mustafa Kemal'in hemşehrilerini, Cumhuriyet Halk Partisini kucaklamaya davet ediyorum. Bize gelmenize ve bize katılmanıza davet ediyorum. Coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için yine kucaklaşmak, yine beraber olmak, yine bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balkanlar'daki soydaşlarımızla dostluğumuzu aynen sürdürüyoruz. Oradaki siyasal partilerle iç içeliğimizi sürdürüyoruz. İster Bulgaristan'da olsun ister başka bir yerde olsun. Bizim köklerimizin bulunduğu bütün yerlerde hiç kimse unutmasın orada Cumhuriyet Halk Partili mutlaka vardır. Balkanların yüreğinde Balkanların kalbinde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi, mutlaka Mustafa Kemal sevgisi vardır. O sevgiyi büyütmek hepimizin ortak görevidir."

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye bütün sorunlarını çözecek bilgi ve birikime sahip olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak sıradan bir olay değildir Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak sıradan bir olay değildir Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin üye katılım töreninde konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin üye katılım töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Balkanlar, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, İzmir'de 'Balkan ve Rumeli Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:44:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement