Kılıçdaroğlu: "Halkın yaşadığı Türkiye'de israf haramdır, tasarruf esastır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Halkın yaşadığı Türkiye'de israf haramdır, tasarruf esastır' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Halkın yaşadığı Türkiye'de israf haramdır, tasarruf esastır"

6 saat önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)

Kılıçdaroğlu: Halkın yaşadığı Türkiye'de israf haramdır, tasarruf esastır

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:25 Kaynak: AA
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